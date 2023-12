BBH – CSM Bucarest 140 Boulevard de Plymouth Brest Catégories d’Évènement: Brest

Finistère BBH – CSM Bucarest 140 Boulevard de Plymouth Brest, 14 janvier 2024, Brest. Brest Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-14 20:00:00

fin : 2024-01-14 . Le Brest Bretagne Handball affronte le club roumain de Bucarest lors de la 10ème journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Champion de Roumanie en titre, le CSM Bucarest fait clairement partie des favoris de la compétition cette saison. Déjà présente dans le groupe des brestoises l’an dernier, l’équipe pourra compter sur le renfort d’une ex-joueuse du BBH, Monica Kobylinska. Informations pratiques :

Les portes de Brest Arena ouvriront au public 1H30* (Entrée côté Tram) avant le début du match.

* Sous réserve de modifications par le club le jour du match. Où acheter votre billet ?

– Au siège du Brest Bretagne Handball (Brest Arena – Côté parking – Accès par la passerelle à l’extérieur)

– Au guichet de Brest Arena le jour du match (sous réserve de places disponibles) 1h30 avant la rencontre

– En ligne .

140 Boulevard de Plymouth Brest Arena

Brest 29200 Finistère Bretagne

Mise à jour le 2023-12-26 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole Détails Catégories d’Évènement: Brest, Finistère Autres Code postal 29200 Lieu 140 Boulevard de Plymouth Adresse 140 Boulevard de Plymouth Brest Arena Ville Brest Departement Finistère Lieu Ville 140 Boulevard de Plymouth Brest Latitude 48.3875202 Longitude -4.5200315 latitude longitude 48.3875202;-4.5200315

140 Boulevard de Plymouth Brest Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brest/