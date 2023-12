Pat’Patrouille « En avant les Pirates » – Le spectacle 140 Boulevard de Plymouth Brest, 13 janvier 2024, Brest.

Brest Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 14:00:00

fin : 2024-01-13

.

La Pat’ Patrouille est de retour avec un tout nouveau spectacle !

« En avant les pirates » met en scène tous les personnages du célèbre dessin animé pour une aventure musicale pleine d’humour et d’action !

La petite bande est de retour et compte mouiller l’ancre dans votre ville.

Dans Pat’ Patrouille, le spectacle ! « En avant les Pirates », la maire Goodway met tout en place pour la grande fête de la Journée des pirates à Adventure Bay. Lorsque le Capitaine Turbot tombe dans une caverne sombre et mystérieuse, c’est la Pat’ Patrouille qui vient à la rescousse ! Chase, Marcus, Ruben, Stella, Rocky et Zuma sauvent le Capitaine Turbot et découvrent une carte au trésor secrète de pirate qui les entraîne dans une aventure épique. Les choses se gâtent lorsque le maire Hellinger se décide à trouver le trésor le premier pour Foggy Bottom. Les petits héros du sauvetage prennent alors la mer pour sauver la situation.

Rejoignez la Pat’ Patrouille pour cette nouvelle mission ! Rendez-vous sur le pont en compagnie de la nouvelle recrue, Tracker, toujours à l’affut !

Cette aventure interactive transporte les enfants dans les lieux emblématiques du dessin animé et leur montre qu’« aucune tâche n’est trop dure, aucun chiot pirate n’est trop petit » !

Informations pratiques :

Pour ces spectacles, les portes de Brest Arena ouvriront au public 1h avant le début du spectacle* (Entrée côté Tram).

2 séances seront proposées : 14h et 17h

.

140 Boulevard de Plymouth Brest Aréna

Brest 29200 Finistère Bretagne



