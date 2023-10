Forum Eco-Solutions 140 avenue du Cardinal Maurin – Villa des Pins La Ciotat, 21 octobre 2023, La Ciotat.

La Ciotat,Bouches-du-Rhône

Eco-solution, c’est l’invitation à deux journées enrichissantes dédiées à la réflexion, l’action et l’échange visant à promouvoir des initiatives positives pour le climat et la biodiversité..

2023-10-21 10:00:00 fin : 2023-10-21 17:00:00. .

140 avenue du Cardinal Maurin – Villa des Pins

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Eco-Solution is an invitation to two enriching days of reflection, action and exchange aimed at promoting positive initiatives for the climate and biodiversity.

Eco-Solution es una invitación a dos enriquecedoras jornadas de reflexión, acción e intercambio destinadas a promover iniciativas positivas para el clima y la biodiversidad.

Eco-Solution ist eine Einladung zu zwei bereichernden Tagen, die dem Nachdenken, Handeln und Austauschen gewidmet sind und darauf abzielen, positive Initiativen für das Klima und die Biodiversität zu fördern.

Mise à jour le 2023-10-10 par Office de Tourisme de La Ciotat