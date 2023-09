Concours de nouvelles du pays d’Aubagne 140 allée Robert Govi Aubagne, 5 septembre 2023, Aubagne.

Aubagne,Bouches-du-Rhône

Concours de nouvelles sur le thème principal de la liberté ouvert à tout intéressé de langue française de plus de douze ans..

2023-09-05 fin : 2024-01-05 . .

140 allée Robert Govi Les Défensions

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Short story competition on the main theme of freedom, open to all interested French speakers over the age of twelve.

Concurso de relatos cortos sobre el tema principal de la libertad, abierto a todos los francófonos interesados mayores de doce años.

Kurzgeschichtenwettbewerb zum Hauptthema « Freiheit », der allen französischsprachigen Interessenten über 12 Jahren offen steht.

Mise à jour le 2023-09-11 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile