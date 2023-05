Affabulations poétiques 140 allée robert Govi, 3 juin 2023, Aubagne.

Aubagne,Bouches-du-Rhône

Lectures de textes et chansons sur le thème des animaux – fables et remise de prix du concours de poésie annuel national.. Adultes

2023-06-03 à 16:00:00 ; fin : 2023-06-03 19:00:00. .

140 allée robert Govi Les Défensions

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Readings of texts and songs on the theme of animals – fables and prize-giving of the annual national poetry contest.

Lecturas de textos y canciones sobre el tema de los animales – fábulas y entrega de premios del concurso nacional anual de poesía.

Lesungen von Texten und Liedern zum Thema Tiere – Fabeln und Preisverleihung des jährlichen nationalen Poesiewettbewerbs.

Mise à jour le 2023-05-22 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile