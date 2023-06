Tis Chanteuse Réaliste 140 145 boulevard saint germain Paris, 21 juin 2023, Paris.

Tis Chanteuse Réaliste Mercredi 21 juin, 19h15 140 145 boulevard saint germain

Vocaliste parisienne de toujours, passionnée et expérimentée, dédiée corps et âme au timbre si particulier typique des chanteurs du début du siècle dernier ; TIS vous emmène en voyage musical en reprenant le répertoire réaliste sur fond de conservation d’un patrimoine interprété avec fidélité.

Musique dite légère promouvant la langue française et le savoir-faire français du siècle dernier (la majorité des pièces de cette époque y est représentée) : atmosphère jubilante assurée !

Cette place doit son nom à l’écrivain et metteur en scène français Jacques Copeau (1879-1949) en raison de sa proximité avec le théâtre du Vieux-Colombier où il fut principalement actif.

Vue de la place Jacques-Copeau donnant boulevard Saint-Germain.

Historique

Dans les années 1860, la partie de la rue Gozlin comprise entre la rue des Ciseaux et la place Gozlin est supprimée pour permettre le percement du boulevard Saint-Germain. La partie nord de l’ancienne rue est en partie laissée vierge de construction, créant un renfoncement dans le boulevard.

L’espace libre au milieu de ce renfoncement est nommée ainsi par un arrêté municipal du 30 août 1978 1.

Bâtiments remarquables et lieux de mémoire

Le Monument à Diderot par Jean Gautherin, datant de 1886, avait préalablement été érigé sur la place Saint-Germain-des-Prés. La place Jacques-Copeau est desservie par la ligne (M) (4) à la station Saint-Germain-des-Prés, ainsi que par les lignes de bus RATP 38 48 63 70 86 96.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

