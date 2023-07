SPECTACLE EQUIDANSE 14 Vallon d’Olima Chantraine, 29 juillet 2023, Chantraine.

Chantraine,Vosges

EquiDanse est née d’un rêve et d’une passion commune autour du cheval lusitanien et de la danse. Elle est composée de 3 chevaux: Brioso, Icaro et Jupiter, tous nés au Portugal et issus de très belles lignées de chevaux de dressage; de leur cavalier et dresseur: Joël Brabant et de 2 danseuses. Tous nos chevaux sont manipulés et éduqués dans le plus grand respect et nous accordons beaucoup d’importance à leur bien-être quotidien. EquiDanse anime le monde du spectacle équestre depuis 2020 pour des moments d’émotions en famille ou entre amis.

Réservation sur le site equidanse.

Buvette et restauration possible.. Tout public

Samedi 2023-07-29 20:00:00 fin : 2023-07-29 . 20 EUR.

EquiDanse was born of a dream and a shared passion for the Lusitano horse and dance. It is made up of 3 horses: Brioso, Icaro and Jupiter, all born in Portugal and coming from very fine dressage horse bloodlines; their rider and trainer: Joël Brabant and 2 dancers. All our horses are handled and trained with the greatest respect, and we attach great importance to their daily well-being. Since 2020, EquiDanse has been bringing the world of equestrian shows to life, for thrilling moments with family and friends.

Reservations on the equidanse website.

Refreshments and catering available.

EquiDanse nació de un sueño y de una pasión compartida por el caballo lusitano y la danza. Está formada por 3 caballos: Brioso, Icaro y Júpiter, todos ellos nacidos en Portugal y procedentes de líneas de sangre muy finas de doma clásica; su jinete y entrenador: Joël Brabant y 2 bailarines. Todos nuestros caballos son manejados y entrenados con el mayor respeto, y damos gran importancia a su bienestar diario. Desde 2020, EquiDanse da vida al mundo de los espectáculos ecuestres, ofreciendo momentos emocionantes para familias y amigos.

Reservas en el sitio web de equidanse.

Refrescos y catering disponibles.

EquiDanse ist aus einem Traum und einer gemeinsamen Leidenschaft für das Lusitano-Pferd und den Tanz entstanden. Sie besteht aus drei Pferden: Brioso, Icaro und Jupiter, die alle in Portugal geboren wurden und aus sehr schönen Dressurpferdelinien stammen, ihrem Reiter und Dresseur Joël Brabant und zwei Tänzerinnen. Alle unsere Pferde werden mit großem Respekt behandelt und ausgebildet, und wir legen großen Wert auf ihr tägliches Wohlbefinden. EquiDanse belebt seit 2020 die Welt des Pferdesports und sorgt für emotionale Momente mit der Familie oder unter Freunden.

Reservierung auf der Website equidanse.

Getränke und Speisen möglich.

