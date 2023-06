FETE DU PONEY 14 Vallon d’Olima Chantraine, 18 juin 2023, Chantraine.

Chantraine,Vosges

Venez découvrir notre club durant la porte ouverte / fête du poney à l’Equ’Crin d’Olima

Ateliers découvertes à poney pour tous et réinscription du club !. Tout public

Dimanche 2023-06-18 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-18 17:30:00. 0 EUR.

14 Vallon d’Olima CENTRE EQUESTRE L’EQU’CRIN D’OLIMA

Chantraine 88000 Vosges Grand Est



Come and discover our club during the open door / pony party at Equ’Crin d’Olima

Pony discovery workshops for all and club re-registration!

Venga a descubrir nuestro club durante la jornada de puertas abiertas / fiesta del poni en Equ’Crin d’Olima

Talleres de descubrimiento del poni para todos y reinscripción en el club

Entdecken Sie unseren Club während der offenen Tür / des Ponyfestes im Equ’Crin d’Olima

Entdeckungsworkshops auf dem Pony für alle und Neueinschreibung des Clubs!

Mise à jour le 2023-06-04 par OT EPINAL ET SA REGION