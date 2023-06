EXPOSITION PHOTO’LIMA – BALADE EQUESTRE 14 Vallon d’Olima Chantraine, 15 avril 2023, Chantraine.

Chantraine,Vosges

Epinal Passion Cheval et l’Equ’Crin d’Olima organisent un parcours photographique à ciel ouvert intitulé « PHOTO’LIMA ».

– 45 photos sur le thème de l’éveil de la nature (en association avec Nature en Image) sur le parcours santé de Chantraine

– 25 photos sur la connaissance du cheval « Cheval qui es-tu ? » (visuel de l’Institut National du Cheval sur le bien être animal) dans l’espace du circuit pédagogique du club.

Balades équestres en famille ou entre amis possibles les mercredis vendredis et samedis de juillet de 14h à 18h.

Il sera également possible de faire plaisir à vos enfants en leur offrant une promenade à poney payante pour découvrir les photos du parcours pédagogique de l’Equ’Crin d’Olima en votre compagnie. Cette activité nature payante sera à réserver sur la boutique du centre équestre www.equcrin-boutique.com. Tout public

Vendredi 2023-04-15 à ; fin : 2023-12-31 . 0 EUR.

14 Vallon d’Olima CENTRE EQUESTRE L’EQU’CRIN D’OLIMA

Chantraine 88000 Vosges Grand Est



Epinal Passion Cheval and l’Equ’Crin d’Olima are organizing an open-air photographic tour entitled « PHOTO’LIMA ».

– 45 photos on the theme of nature awakening (in association with Nature en Image) on the Chantraine health trail

– 25 photos on the theme of « Cheval qui es-tu? » (a visual from the Institut National du Cheval on animal welfare) on the club’s educational circuit.

Horse-riding with family or friends available on Wednesdays, Fridays and Saturdays in July, from 2pm to 6pm.

You can also treat your children to a paid pony ride to discover the Equ’Crin d’Olima educational trail in your company. This nature activity, for a fee, can be booked at the equestrian center’s store www.equcrin-boutique.com

Epinal Passion Cheval y Equ’Crin d’Olima organizan un recorrido fotográfico al aire libre titulado « PHOTO’LIMA ».

– 45 fotos sobre el tema del despertar de la naturaleza (en asociación con Nature en Image) en el recorrido de salud de Chantraine

– 25 fotos sobre el tema del conocimiento del caballo « Cheval qui es-tu? » (visual del Institut National du Cheval sobre el bienestar animal) en el recorrido pedagógico del club.

Paseos a caballo en familia o entre amigos los miércoles, viernes y sábados de julio de 14:00 a 18:00 h.

También puede regalar a sus hijos un paseo en poni de pago para que descubran con usted las fotos del sendero pedagógico Equ’Crin d’Olima. Esta actividad en la naturaleza es de pago y puede reservarse en la tienda del centro ecuestre www.equcrin-boutique.com

Epinal Passion Cheval und Equ’Crin d’Olima organisieren einen Fotoparcours unter freiem Himmel mit dem Titel « PHOTO’LIMA ».

– 45 Fotos zum Thema « Erwachen der Natur » (in Verbindung mit Nature en Image) auf dem Gesundheitsparcours von Chantraine

– 25 Fotos zum Thema Pferdewissen « Cheval qui es-tu? » (Visual des Institut National du Cheval über das Wohlbefinden von Tieren) im Bereich des pädagogischen Rundwegs des Vereins.

Reitausflüge mit der Familie oder mit Freunden sind mittwochs, freitags und samstags im Juli von 14 bis 18 Uhr möglich.

Es wird auch möglich sein, Ihren Kindern eine Freude zu machen, indem Sie ihnen einen kostenpflichtigen Ponyausritt anbieten, bei dem sie die Fotos des pädagogischen Parcours des Equ’Crin d’Olima in Ihrer Begleitung entdecken können. Diese kostenpflichtige Naturaktivität wird über den Shop des Reitzentrums www.equcrin-boutique.com zu buchen sein

