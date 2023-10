Exposition de peintures de Marika Perros 14 rue Théophile Gautier Tarbes, 21 novembre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Prétexte à l’imaginaire, c’est une forêt sublimée que l’artiste Marika Perros représente dans ses peintures ; une forêt qui révèle des secrets contenus dans l’inconscient de chacun. Un lieu symbole de régénérescence, d’initiation et d’éveil.

C’est par l’action de la matière elle-même que la vie est donnée au tableau. Ses techniques picturales, via les coulures, utilisent un hasard semi-contrôlé par les coups de pinceau. Car, pour peindre la forêt, il faut laisser « peindre la nature ».

> Exposition à découvrir du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.

2023-11-21 fin : 2023-12-23 . EUR.

14 rue Théophile Gautier TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



A pretext for the imaginary, it is a sublimated forest that artist Marika Perros depicts in her paintings; a forest that reveals secrets contained in everyone?s unconscious. A place symbolizing regeneration, initiation and awakening.

It is through the action of the material itself that life is given to the painting. His painting techniques, using drips, employ a semi-controlled randomness of brushstrokes. For, to paint the forest, you have to let « nature paint ».

> Exhibition open Tuesday to Saturday, 10am to 12pm and 2pm to 6pm

Pretexto para lo imaginario, es un bosque sublimado que la artista Marika Perros representa en sus cuadros; un bosque que revela secretos contenidos en el subconsciente de cada uno de nosotros. Un lugar que simboliza la regeneración, la iniciación y el despertar.

Es a través de la acción de la propia materia como se da vida al cuadro. Sus técnicas pictóricas, que utilizan el goteo, emplean una aleatoriedad semicontrolada en las pinceladas. Porque, para pintar el bosque, hay que dejar que « la naturaleza pinte ».

> Exposición abierta de martes a sábado, de 10.00 a 12.00 y de 14.00 a 18.00 horas

Die Künstlerin Marika Perros stellt in ihren Bildern einen sublimierten Wald als Vorwand für die Imagination dar; einen Wald, der Geheimnisse enthüllt, die im Unterbewusstsein eines jeden Menschen enthalten sind. Ein Ort der Regeneration, der Initiation und des Erwachens.

Durch die Wirkung der Materie selbst wird das Bild zum Leben erweckt. Seine malerischen Techniken, wie z. B. das Verlaufen, nutzen den Zufall, der durch die Pinselstriche halbwegs kontrolliert wird. Denn um den Wald zu malen, muss man « die Natur malen lassen ».

> Ausstellung zu entdecken dienstags bis samstags von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr

