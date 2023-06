EXPOSITION – LA TROISIÈME NUQUE D’ELISA PÔNE 14 rue Stanislas Nancy, 11 juin 2023, Nancy.

Le travail d’Elisa Pône s’entend dans la durée, celle d’une recherche polymorphique dont les ramifications s’expriment dans une multiplicité de formes et de langages. Au contraire de son écriture complexe, le propos qui s’y déploie énonce une unité d’intentions, celle de rendre compte de l’état circonstancié d’une époque contemporaine aux temps déliés, où s’entremêle la question, et les conséquences induites, de l’idée de mouvement, tant au sein de la société que du regard que l’on porte sur elle. Ou comment interroger ce « matérialisme désenchanté qui rend compte du progrès et de son corollaire, l’aliénation »(1), comme a pu le faire Marco Ferreri dans son cinéma.

C’est d’ailleurs en se tournant vers un autre cinéaste que prend corps cette nouvelle étape de recherche. La troisième nuque fait ainsi référence au travail d’Alan Clarke, cinéaste britannique, dont le regard, porté sur la société anglaise, a cherché à expliciter sa structuration propre et ses enjeux liés, dans des films d’une grande expressivité formelle où le mouvement libre de la caméra emporte avec lui celui du spectateur dans le flux d’une lecture critique des contraintes comportementales que nous impose la structure même de la société et de ses institutions. Cette liberté de ton et de forme, Alan Clarke l’a mise en pratique au sein même de l’institution pour laquelle il travaillait, la BBC. Tout en respectant la structuration propre à la production audiovisuelle, il s’en empare pour créer une dynamique particulière, créant un corpus de films dense à un rythme soutenu. En ce sens, il fait sien ce précepte de Michel Foucault qu’évoque Maggie Nelson dans son essai De la liberté : « La libération ouvre un nouveau champ pour de nouveaux rapports de pouvoirs qu’il s’agit de contrôler par des pratiques de liberté »(2).

Ce qu’interroge Elisa Pône dans cette exposition est ce qu’induit toute structure imposée ou posée par nous-même, reprenant par là-même la doctrine centrale de la théorie situationniste cherchant « la nature de la réalité sociale et les moyens de sa transformation non pas dans l’étude du pouvoir, mais dans l’observation […] de l’expérience ordinaire »(3).

(1) Gabriela Trujillo in Marco Ferreri, le cinema ne sert à rien, Capricci, 2020, p 48

(2) Maggie Nelson in De la liberté, Qu’âtres chants sur le soin et la contrainte, Editions du sous-sol, 2022, p18

(3) Greil Marcus in Lipstick Traces, une histoire secrète du XXe siècle, Editions Allia, 1998, 2018, p 194

Élisa Pône (née en 1979 en France, vit et travaille à Lisbonne, Portugal) est une artiste transdisciplinaire. Après des études artistiques en France, sa pratique se partage entre production de films, musique punk noise et feux d’artifice. Son travail a notamment été présenté au Théâtre Centre d’Art L’onde ( Vélizy-Villacoublay, France) en 2022, au BBB (Toulouse, France) et à la Galeria Pensença (Porto, Portugal) en 2021, à Quadrum, Galerias Municipais de Lisbonne (Lisbonne, Portugal) en 2020 et au MRAC Sérignan (Sérignan, France) en 2019.. Tout public

Elisa Pône?s work is understood in the long term, that of a polymorphic research whose ramifications are expressed in a multiplicity of forms and languages. In contrast to her complex writing style, Elisa Pône?s work expresses a unity of purpose: to give an account of the circumstantial state of a contemporary era of untied times, in which the question of the idea of movement, both within society and in the way we view it, is intertwined with its consequences. Or how to question this « disenchanted materialism that accounts for progress and its corollary, alienation »(1), as Marco Ferreri did in his cinema.

In fact, it was by turning to another filmmaker that this new stage of research took shape. La troisième nuque refers to the work of Alan Clarke, a British filmmaker whose vision of English society has sought to clarify its very structure and related issues, in films of great formal expressivity in which the free movement of the camera carries the viewer along in the flow of a critical reading of the behavioral constraints imposed on us by the very structure of society and its institutions. Alan Clarke put this freedom of tone and form into practice at the very heart of the institution he worked for, the BBC. While respecting the structure of audiovisual production, he uses it to create a particular dynamic, creating a dense body of films at a sustained pace. In this sense, he makes his own Michel Foucault’s precept, evoked by Maggie Nelson in her essay De la liberté: « Liberation opens up a new field for new relations of power, which must be controlled by practices of freedom »(2).

What Elisa Pône is questioning in this exhibition is what is induced by any structure imposed or posed by ourselves, echoing the central tenet of situationist theory, which seeks « the nature of social reality and the means of its transformation not in the study of power, but in the observation […] of ordinary experience »(3).

Élisa Pône (b. 1979 in France, lives and works in Lisbon, Portugal) is a transdisciplinary artist. After studying art in France, she divided her practice between film production, punk noise music and fireworks. Her work has been presented at Théâtre Centre d?Art L?onde (Vélizy-Villacoublay, France) in 2022, at BBB (Toulouse, France) and Galeria Pensença (Porto, Portugal) in 2021, at Quadrum, Galerias Municipais de Lisbonne (Lisbon, Portugal) in 2020 and at MRAC Sérignan (Sérignan, France) in 2019.

La obra de Elisa Pône tiene una larga historia, la de una investigación polimorfa cuyas ramificaciones se expresan en una multiplicidad de formas y lenguajes. A diferencia de su compleja escritura, el objetivo de su obra es una unidad de propósito: dar cuenta del estado circunstancial de una época contemporánea en la que el tiempo está desatado, y en la que la cuestión de la idea de movimiento, tanto en el seno de la sociedad como en la mirada sobre ella, se entrelaza con sus consecuencias. O cómo cuestionar ese « materialismo desencantado que da cuenta del progreso y de su corolario, la alienación »(1), como ha hecho Marco Ferreri en sus películas.

Es recurriendo a otro cineasta como toma forma esta nueva etapa de investigación. El Tercer Cuello remite a la obra de Alan Clarke, cineasta británico cuya visión de la sociedad inglesa ha tratado de esclarecer su propia estructura y las cuestiones en juego, en películas de gran expresividad formal en las que el libre movimiento de la cámara lleva al espectador en el flujo de una lectura crítica de las limitaciones de comportamiento que nos impone la propia estructura de la sociedad y sus instituciones. Alan Clarke aplicó esta libertad de tono y forma a la propia institución para la que trabajaba, la BBC. Aunque respeta la estructura específica de la producción audiovisual, la utiliza para crear una dinámica particular, creando un denso corpus de películas a un ritmo sostenido. En este sentido, hace suyo el precepto de Michel Foucault evocado por Maggie Nelson en su ensayo Sobre la libertad: « La liberación abre un nuevo campo para nuevas relaciones de poder, que deben ser controladas por prácticas de libertad »(2).

Lo que Elisa Pône cuestiona en esta exposición es el efecto de cualquier estructura impuesta o impuesta por nosotros mismos, haciéndose eco así del principio central de la teoría situacionista, que busca « la naturaleza de la realidad social y los medios de su transformación no en el estudio del poder, sino en la observación […] de la experiencia ordinaria »(3).

Élisa Pône (nacida en 1979 en Francia, vive y trabaja en Lisboa, Portugal) es una artista transdisciplinar. Tras estudiar arte en Francia, dividió su tiempo entre la producción cinematográfica, la música punk noise y los fuegos artificiales. Su obra se ha presentado en el Théâtre Centre d’Art L’onde (Vélizy-Villacoublay, Francia) en 2022, en el BBB (Toulouse, Francia) y la Galeria Pensença (Oporto, Portugal) en 2021, en Quadrum, Galerias Municipais de Lisbonne (Lisboa, Portugal) en 2020 y en el MRAC Sérignan (Sérignan, Francia) en 2019.

Die Arbeit von Elisa Pône ist langfristig angelegt, die einer polymorphen Forschung, deren Verzweigungen sich in einer Vielzahl von Formen und Sprachen ausdrücken. Im Gegensatz zu ihrer komplexen Schreibweise ist die Absicht, die sich darin entfaltet, einheitlich: Sie soll den Zustand einer zeitgenössischen Epoche mit ungebundenen Zeiten wiedergeben, in der sich die Frage und die daraus resultierenden Konsequenzen der Idee der Bewegung sowohl innerhalb der Gesellschaft als auch in der Sicht auf sie verflechten. Oder wie man den « entzauberten Materialismus, der den Fortschritt und seine Folgeerscheinung, die Entfremdung »(1), in Frage stellt, wie es Marco Ferreri in seinen Filmen getan hat.

Diese neue Phase der Recherche nimmt ihren Lauf, indem sie sich einem anderen Filmemacher zuwendet. Der dritte Nacken bezieht sich auf die Arbeit des britischen Filmemachers Alan Clarke, dessen Blick auf die englische Gesellschaft deren Strukturierung und die damit verbundenen Herausforderungen in Filmen von großer formaler Ausdruckskraft zu erklären versucht, in denen die freie Bewegung der Kamera die des Zuschauers in den Fluss einer kritischen Lektüre der Verhaltenszwänge mitnimmt, die uns die Struktur der Gesellschaft und ihrer Institutionen auferlegt. Alan Clarke setzte diese Freiheit in Ton und Form innerhalb der Institution, für die er arbeitete, der BBC, um. Er respektierte zwar die Strukturierung der audiovisuellen Produktion, nutzte sie jedoch, um eine besondere Dynamik zu erzeugen, indem er einen dichten Korpus von Filmen in einem schnellen Rhythmus schuf. In diesem Sinne macht er sich das Gebot von Michel Foucault zu eigen, das Maggie Nelson in ihrem Essay Über die Freiheit erwähnt: « Die Befreiung eröffnet ein neues Feld für neue Machtverhältnisse, die es durch Praktiken der Freiheit zu kontrollieren gilt »(2).

Elisa Pône fragt in ihrer Ausstellung, was jede von uns auferlegte oder selbst gesetzte Struktur bewirkt, und greift damit die zentrale Doktrin der situationistischen Theorie auf, die « die Natur der sozialen Realität und die Mittel zu ihrer Veränderung nicht in der Untersuchung der Macht, sondern in der Beobachtung […] der gewöhnlichen Erfahrung »(3) sucht.

Élisa Pône (geboren 1979 in Frankreich, lebt und arbeitet in Lissabon, Portugal) ist eine transdisziplinäre Künstlerin. Nach einem Kunststudium in Frankreich teilt sich ihre Praxis zwischen Filmproduktion, Noise-Punk-Musik und Feuerwerk. Ihre Arbeiten wurden unter anderem 2022 im Théâtre Centre d’Art L?onde ( Vélizy-Villacoublay, Frankreich), 2021 im BBB (Toulouse, Frankreich) und in der Galeria Pensença (Porto, Portugal), 2020 im Quadrum, Galerias Municipais de Lisbonne (Lissabon, Portugal) und 2019 im MRAC Sérignan (Sérignan, Frankreich) gezeigt.

