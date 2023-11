SOIRÉE AFRICAINE 14 rue Saint-Médard Saint-Mars-de-Coutais, 22 décembre 2023, Saint-Mars-de-Coutais.

Saint-Mars-de-Coutais,Loire-Atlantique

Pour découvrir ou se faire plaisir, venez danser en toute simplicité!.

2023-12-22

14 rue Saint-Médard

Saint-Mars-de-Coutais 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire



To discover or to enjoy yourself, come and dance in all simplicity!

Para descubrir o disfrutar, ¡venga a bailar con toda sencillez!

Wenn Sie etwas Neues ausprobieren oder sich etwas gönnen wollen, kommen Sie einfach zum Tanzen!

Mise à jour le 2023-11-23 par eSPRIT Pays de la Loire