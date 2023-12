Exposition Contraste 14 rue Saint-Jacques Monpazier, 1 décembre 2023 09:30, Monpazier.

Monpazier,Dordogne

Exposition peinture Contraste Plume et Curiosité à la médiathèque de Monpazier..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 23:00:00. .

14 rue Saint-Jacques

Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Contraste Plume et Curiosité painting exhibition at Monpazier media library.

Exposición de pintura Contraste Plume et Curiosité en la mediateca Monpazier.

Gemäldeausstellung Contraste Plume et Curiosité in der Mediathek von Monpazier.

Mise à jour le 2023-12-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides