le téléthon s’invite à la piscine de Lencloitre 14 rue Saint Exupéry – Lencloître, 25 novembre 2023, Lencloître.

Lencloître,Vienne

Samedi **25 novembre, de 15h à 17h15**, en échange d’un don financier, profitez d’un accès libre aux animations ( aquabike, aquagym ou nage avec palme ).

Et le goûter vous est offert !

Pour les nageurs à partir de 16 ans – réservation est obligatoire.

Rendez-vous à l’accueil de la piscine de Lencloître ou au 05 20 36 52

Cet événement est organisé en partenariat avec le comité des fêtes de la ville de Lencloître.

Cet événement est organisé en partenariat avec le comité des fêtes de la ville de Lencloître.

14 rue Saint Exupéry – Piscine de Lencloître

Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Saturday **November 25, from 3pm to 5:15pm**, in exchange for a financial donation, enjoy free access to the activities (aquabike, aquagym or fin swimming).

And the snack is on us!

For swimmers aged 16 and over – booking essential.

Contact the Lencloître pool reception desk or 05 20 36 52

This event is organized in partnership with the Comité des fêtes de la ville de Lencloître.

? Go to the Lencloître swimming pool page (new page)???????

El sábado **25 de noviembre, de 15:00 a 17:15**, a cambio de un donativo económico, disfruta de acceso gratuito a las actividades (aquabike, aquagym o natación con aletas).

Y además, ¡un tentempié gratis!

Para nadadores a partir de 16 años – imprescindible reservar.

Póngase en contacto con la recepción de la piscina Lencloître o llame al 05 20 36 52

Este evento está organizado en colaboración con la Comisión de Fiestas Mayores de Lencloître.

Este evento está organizado en colaboración con la Comisión de Fiestas Mayores de Lencloître.

Samstag **25. November, 15.00-17.15 Uhr**: Gegen eine finanzielle Spende haben Sie freien Zugang zu den Animationen ( Aquabike, Wassergymnastik oder Flossenschwimmen ).

Und der Snack wird Ihnen angeboten!

Für Schwimmer ab 16 Jahren – eine Reservierung ist erforderlich.

Treffpunkt am Empfang des Schwimmbads von Lencloître oder unter 05 20 36 52

Diese Veranstaltung wird in Partnerschaft mit dem Festkomitee der Stadt Lencloître organisiert.

? Zur Seite des Schwimmbads von Lencloître (neue Seite)???????

