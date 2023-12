Diner du Réveillon de Noel | Le Vin’Quatre 14 Rue Saint-Clar Bergerac Catégories d’Évènement: Bergerac

Dordogne Diner du Réveillon de Noel | Le Vin’Quatre 14 Rue Saint-Clar Bergerac, 24 décembre 2023 19:00, Bergerac. Bergerac,Dordogne Le restaurant le Vin’Quatre vous propose un menu spécial pour le réveillon de Noël. Au menu : Terrine de foie gras poêlé , butternut et condiments échalotes Veau cuit basse température , pressé de pommes de terre et sauce aux pleurotes Brie truffé (supp 12€) Roulé chocolat torréfié , poire et spéculos, glace poire SUR RESERVATION.

The Vin'Quatre restaurant is offering a special Christmas Eve menu. On the menu: Pan-fried foie gras terrine, butternut and shallot condiments Veal cooked at low temperature, mashed potatoes and oyster mushroom sauce Brie with truffles (supp 12?) Roasted chocolate roll, pear and speculos, pear ice cream ON RESERVATION El restaurante Vin'Quatre ofrece un menú especial de Nochebuena. En el menú Terrina de foie gras a la sartén con condimentos de calabaza y chalota Ternera cocinada a baja temperatura, puré de patatas y salsa de setas ostra Brie con trufas (supp 12?) Rollo de chocolate asado, pera y speculos, helado de pera CON RESERVA Das Restaurant Le Vin'Quatre bietet Ihnen ein besonderes Menü für den Weihnachtsabend an. Auf dem Menüplan stehen: Terrine von gebratener Gänseleber , Butternut und Schalottenwürze Kalbfleisch bei niedriger Temperatur gegart , Kartoffelpressen und Austernpilzsauce Getrüffelter Brie (supp 12?) Geröstete Schokoladenrolle, Birne und Spekulatius, Birneneis AUF VORBESTELLUNG

