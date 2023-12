Stage – Fabrication d’une guitare électrique 14 Rue Saint Antoine La Roche-Morey, 24 février 2024, La Roche-Morey.

La Roche-Morey Haute-Saône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 09:00:00

fin : 2024-02-25 12:00:00

Montez votre guitare vous même et repartez avec !

Ce stage sur deux jours est supervisé par Thierry Brisebard.

Cela implique :

– le ponçage et le vernissage du corps

– le polissage des frettes

– le montage et l’entretien du manche de guitare

– le montage mécanique et la pose du chevalet

– le montage des cordes Ernie Ball et le réglage complet

– la pose et le câblage de 2 micros

Sur inscription.

EUR.

14 Rue Saint Antoine Yourte

La Roche-Morey 70120 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté



