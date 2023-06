Maria Perez et les jeunes talents de Soléa 14 rue Robert Coffy Marseille 12e Arrondissement, 23 juin 2023, Marseille 12e Arrondissement.

Marseille 12e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Rendez-vous au Lycée L’Olivier à Marseille pour un spectacle de flamenco du Centre Solea qui aura lieu les 23 et 24 juin 2023..

2023-06-23 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-24 . EUR.

14 rue Robert Coffy Lycée l’Olivier-Robert Coffy

Marseille 12e Arrondissement 13012 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



See you at the Lycée L’Olivier in Marseille for a flamenco show by the Centre Solea on June 23 and 24, 2023.

Nos vemos en el Liceo L’Olivier de Marsella para asistir a un espectáculo flamenco del Centre Solea los días 23 y 24 de junio de 2023.

Besuchen Sie das Lycée L’Olivier in Marseille für eine Flamenco-Show des Centre Solea, die am 23. und 24. Juni 2023 stattfinden wird.

Mise à jour le 2023-05-31 par Ville de Marseille