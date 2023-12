Les pompiers font leur reuz 14 Rue René Le Berre Plonéour-Lanvern Catégories d’Évènement: Finistère

Début : 2024-08-24 14:00:00

fin : 2024-08-24 . Désincarcération, maniement de la lance, mais aussi présence d’un membre de la Pat ’patrouille, il y aura de quoi être tout feu tout flamme.

Et encore d’autres surprises à découvrir !

Buvette et petite restauration sur place .

