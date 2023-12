Noël à la Petite Ferme d’Alpagas 14 Rue Rene III Comte de Sanzay Argentonnay, 16 décembre 2023, Argentonnay.

Argentonnay Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 15:00:00

fin : 2024-01-07 16:00:00

Noël à la ferme, avec illuminations dans la grotte des alpagas du Père du Noël. Entrée libre et achats possibles.

Séances dans la grotte de Noël des alpagas avec au programme pendant une heure: rencontre et nourrissage des alpagas, création d’un décoration de Noël en alpaga, lettre au Père Noël, vin chaud ou jus de pomme chaud et gourmandises de Noël. Selfies dans le traineau du Père Noël.

Sur réservation..

14 Rue Rene III Comte de Sanzay

Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



