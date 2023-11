L’alimentation quotidienne des alpagas 14 Rue René III Comte de Sanzay Argentonnay, 27 octobre 2023, Argentonnay.

Argentonnay,Deux-Sèvres

Venez nous rejoindre pour vous amuser à la ferme avec notre petit troupeau d’alpagas qui ont de nombreux contacts humains quotidiens. Nos alpagas sont manipulés pour une interaction régulière et des contrôles de santé réguliers. Cela les rend incroyablement sociables et entièrement sûrs autour des enfants.

Pendant cet atelier, vous serez accueillis par Sophie et Will, et vous apprendrez à mieux connaître les alpagas.

Vous pourrez nourrir les alpagas et passer un peu de temps assis avec eux dans leur abri..

2023-10-27 fin : 2024-01-07 12:00:00. EUR.

14 Rue René III Comte de Sanzay La Petite Ferme des Alpagas

Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Come join us for fun on the farm with our small herd of alpacas who have lots of daily human contact. Our alpacas are handled for regular interaction and regular health checks. This makes them incredibly sociable and completely safe around children.

During this workshop, you will be greeted by Sophie and Will, and learn more about the alpacas.

You will get to feed the alpacas and spend some time sitting with them in their shelter.

Ven a divertirte en la granja con nuestro pequeño rebaño de alpacas que tienen mucho contacto humano a diario. Nuestras alpacas se manipulan para que interactúen con regularidad y se sometan a controles sanitarios periódicos. Esto los hace increíblemente sociables y completamente seguros con los niños.

Durante este taller, Sophie y Will te darán la bienvenida y aprenderás más sobre las alpacas.

Podrá dar de comer a las alpacas y pasar un rato sentado con ellas en su refugio.

Kommen Sie zu uns und haben Sie Spaß auf dem Bauernhof mit unserer kleinen Herde von Alpakas, die täglich viel menschlichen Kontakt haben. Unsere Alpakas werden für regelmäßige Interaktion und regelmäßige Gesundheitskontrollen gehandhabt. Dies macht sie unglaublich gesellig und völlig sicher in der Umgebung von Kindern.

Während dieses Workshops werden Sie von Sophie und Will begrüßt und lernen die Alpakas besser kennen.

Sie werden die Alpakas füttern und ein wenig Zeit damit verbringen, mit ihnen in ihrem Unterstand zu sitzen.

Mise à jour le 2023-10-28 par OT Bocage Bressuirais