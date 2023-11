Pique-nique apéro avec les alpagas 14 Rue René III Comte de Sanzay Argentonnay, 27 octobre 2023, Argentonnay.

Argentonnay,Deux-Sèvres

Apportez votre pique-nique apéro, et venez profiter d’un bon moment avec les alpagas.

Nous fournissons un environnement sûr et sécurisé pour vous et nos alpagas sociables, un banc de pique-nique et quelques friandises que vous pourrez offrir aux alpagas. Vous pouvez apporter votre pique-nique préféré, mais s’il vous plaît, ne le partagez pas avec les alpagas.

Pour un maximum de 8 personnes, c’est une excellente façon de passer du temps avec le troupeau alors qu’il se détend autour de vous et vous montre sa nature curieuse..

2023-10-27 fin : 2023-11-05 14:00:00. EUR.

14 Rue René III Comte de Sanzay La Petite Ferme des Alpagas

Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Bring your picnic and aperitif, and come and enjoy a good time with the alpacas.

We provide a safe and secure environment for you and our sociable alpacas, a picnic bench and some treats for you to offer the alpacas. You can bring your favorite picnic, but please don’t share it with the alpacas.

For up to 8 people, this is a great way to spend time with the herd as they relax around you and show you their inquisitive nature.

Traiga su propio picnic y disfrute de un rato con las alpacas.

Proporcionamos un entorno seguro para usted y nuestras amistosas alpacas, un banco de picnic y algunas golosinas para ofrecer a las alpacas. Puede traer su picnic favorito, pero no lo comparta con las alpacas.

Para un máximo de 8 personas, es una forma estupenda de pasar tiempo con el rebaño mientras se relajan a su alrededor y le muestran su naturaleza curiosa.

Bringen Sie Ihr Aperitif-Picknick mit und genießen Sie eine gute Zeit mit den Alpakas.

Wir bieten eine sichere und geschützte Umgebung für Sie und unsere geselligen Alpakas, eine Picknickbank und einige Leckereien, die Sie den Alpakas anbieten können. Sie können Ihr Lieblingspicknick mitbringen, aber bitte teilen Sie es nicht mit den Alpakas.

Für bis zu 8 Personen ist dies eine großartige Möglichkeit, Zeit mit der Herde zu verbringen, während sie sich um Sie herum entspannt und Ihnen ihre neugierige Natur zeigt.

Mise à jour le 2023-10-28 par OT Bocage Bressuirais