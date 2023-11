Rencontre avec les alpagas 14 Rue René III Comte de Sanzay Argentonnay, 26 octobre 2023, Argentonnay.

Argentonnay,Deux-Sèvres

Vous êtes un amoureux des animaux et vous souhaitez rencontrer les alpagas lors d’une visite à la ferme ? Alors venez nous rejoindre et vous pourrez découvrir notre petit troupeau et les nourrir à la main. Ce sera l’occasion d’en apprendre plus sur les alpagas et leur caractère unique..

2023-10-26 fin : 2024-01-07 15:30:00. EUR.

14 Rue René III Comte de Sanzay La Petite Ferme des Alpagas

Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



You are an animal lover and you wish to meet the alpacas during a visit to the farm? Then come and join us and discover our small herd and feed them by hand. This will be an opportunity to learn more about the alpacas and their unique character.

¿Es usted un amante de los animales y le gustaría conocer a las alpacas durante una visita a la granja? Entonces venga y únase a nosotros mientras le presentamos a nuestro pequeño rebaño y les damos de comer a mano. Esta es una oportunidad para aprender más sobre las alpacas y su carácter único.

Sie sind ein Tierliebhaber und möchten bei einem Besuch auf unserem Bauernhof die Alpakas kennenlernen? Dann kommen Sie zu uns und Sie können unsere kleine Herde kennenlernen und sie mit der Hand füttern. Es wird eine gute Gelegenheit sein, mehr über Alpakas und ihren einzigartigen Charakter zu erfahren.

Mise à jour le 2023-10-28 par OT Bocage Bressuirais