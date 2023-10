Rencontres de boîtes 14, rue Pierre Toesca Nyons, 30 septembre 2023, Nyons.

Nyons,Drôme

La compagnie Kumulus revient à la rencontre des participants locaux : 24 d’ateliers et 2 restitutions pour vivre des belles expériences d’humanité.

2023-09-30 fin : 2023-10-07 . .

14, rue Pierre Toesca Salle d’animation de la résidence La Pousterle

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Kumulus company is back to meet local participants: 24 workshops and 2 performances for a wonderful experience of humanity

La compañía Kumulus vuelve al encuentro de los participantes locales: 24 talleres y 2 representaciones para compartir algunas maravillosas experiencias de humanidad

Die Kompanie Kumulus kehrt zurück, um die lokalen Teilnehmer zu treffen: 24 Workshops und 2 Aufführungen, um schöne Erfahrungen der Menschlichkeit zu erleben

Mise à jour le 2023-10-03 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale