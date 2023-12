Ciné-débat avec de l’eau jaillit le feu – Les nuits de la lecture 14 Rue Père Ange Le Proust Lamballe-Armor, 20 janvier 2024, Lamballe-Armor.

Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 20:00:00

fin : 2024-01-20

.

Dans le marais poitevin, deuxième plus grande zone humide de France, des milliers de personnes sont aujourd’hui engagées dans une lutte contre un projet de méga-bassines. Comment ce territoire à l’image si paisible est-il devenu l’épicentre d’une véritable guerre de l’eau ? Racontant une mobilisation de plusieurs décennies, De l’eau jaillit le feu relate les enjeux précis qui se jouent dans le marais poitevin tout en nourrissant une réflexion plus globale sur le modèle agricole dominant, le partage de l’eau et le pouvoir d’agir des citoyens et citoyennes.

Un film de Fabien Mazzocco, produit par Mauvaises Graines & Mona Lisa Production, distribué par Vraivrai films.

En présence de Philippe De Rouillon Roisne (de l’association Eau et rivières de Bretagne).

.

14 Rue Père Ange Le Proust Bibliothèque

Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne



