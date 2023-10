ASSE – BASTIA 14 rue Paul et Pierre Guichard Saint-Étienne, 19 décembre 2023, Saint-Étienne.

Saint-Étienne,Loire

Venez nombreux supporter votre équipe dans le Chaudron !.

2023-12-19 fin : 2023-12-19 . .

14 rue Paul et Pierre Guichard Stade Geoffroy-Guichard / ASSE

Saint-Étienne 42028 Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Come and support your team in the Cauldron!

¡Ven a apoyar a tu equipo en el Chaudron!

Kommen Sie zahlreich und unterstützen Sie Ihr Team im Chaudron!

Mise à jour le 2023-08-29 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès