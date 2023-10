Conférence « Il y a 150 ans, dans Tarbes en pleine évolution, une école est née » 14 Rue Mesclin Tarbes, 18 octobre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Dans le cadre du Jubilé des 150 ans du site de La Sède, nous vous invitons à prendre part à cette conférence ouverte à tous, animée par Mme Sylvaine Guinle-Lorinet, maître de conférence en histoire contemporaine.

Du 16 au 21 octobre, plusieurs autres manifestations sont proposées pour les 150 ans de l’installation des Sœurs de Saint-Joseph de Tarbes sur le site de la Sède, au 14 rue Mesclin à Tarbes : découvrez-les en cliquant sur le lien dans le bloc Coordonnées.

14 Rue Mesclin TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



As part of the 150-year jubilee of the La Sède site, we invite you to take part in this conference, open to all, hosted by Sylvaine Guinle-Lorinet, lecturer in contemporary history.

From October 16 to 21, several other events are on offer to mark the 150th anniversary of the installation of the Sisters of Saint-Joseph de Tarbes on the La Sède site, at 14 rue Mesclin in Tarbes: find out more by clicking on the link in the Contact block

En el marco de las celebraciones jubilares de los 150 años del sitio de La Sède, le invitamos a participar en esta conferencia, abierta a todos, a cargo de Sylvaine Guinle-Lorinet, profesora titular de Historia Contemporánea.

Del 16 al 21 de octubre, se organizan otros actos con motivo del 150 aniversario de la fundación de las Hermanas de San José de Tarbes en el emplazamiento de La Sède, en el número 14 de la calle Mesclin de Tarbes: infórmese haciendo clic en el enlace del bloque Contacto

Im Rahmen des 150-jährigen Jubiläums der Stätte La Sède laden wir Sie ein, an dieser für alle offenen Konferenz teilzunehmen, die von Frau Sylvaine Guinle-Lorinet, Dozentin für zeitgenössische Geschichte, geleitet wird.

Vom 16. bis 21. Oktober werden mehrere andere Veranstaltungen zum 150. Jahrestag der Niederlassung der S?urs de Saint-Joseph de Tarbes auf dem Gelände von La Sède in der 14 rue Mesclin in Tarbes angeboten: Entdecken Sie sie, indem Sie auf den Link im Block Kontaktdaten klicken

