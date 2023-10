Ciné-mômes – Pas pareil et pourtant 14 Rue Martignac Miramont-de-Guyenne, 17 janvier 2024, Miramont-de-Guyenne.

Miramont-de-Guyenne,Lot-et-Garonne

Un programme de 4 histoires pour évoquer la différence. Que notre couleur ne soit pas la même, que l’on soit plus petit ou plus grand, chacun peut apporter sa pierre à l’édifice et cohabiter pour le meilleur. Sortir des aprioris, se libérer du regard des autres….

2024-01-17

14 Rue Martignac Centre Multiculturel

Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



A program of 4 stories to evoke difference. Whether our color is not the same, whether we are shorter or taller, everyone can make a contribution and live together for the better. Get away from preconceptions, free yourself from the gaze of others…

Un programa de 4 historias sobre la diferencia. Que nuestro color sea diferente, que seamos más bajos o más altos, todos podemos aportar algo y convivir para mejorar. Aléjate de los prejuicios, libérate de la mirada de los demás…

Ein Programm mit vier Geschichten über das Anderssein. Ob unsere Hautfarbe nicht die gleiche ist, ob wir kleiner oder größer sind, jeder kann seinen Beitrag leisten und zum Besseren zusammenleben. Aus Vorurteilen ausbrechen, sich von den Blicken der anderen befreien…

