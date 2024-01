Exposition de peinture – Yvette BOURBON 14 rue Martignac Miramont-de-Guyenne, vendredi 12 janvier 2024.

Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-12

fin : 2024-01-29

Venez découvrir l’exposition « Regards » et les œuvres de l’artiste Yvette Bourbon. Lors de ces randonnées, elle aime choisir la plus belle feuille d’arbre tombée. Ce support lui demande une longue attente de séchage afin de rendre les regards des gens et ceux de nos amis les bêtes le plus expressifs.

14 rue Martignac Centre multiculturel

Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-03 par OT du Pays de Lauzun