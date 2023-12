Vernissage de l’exposition de l’association Du Crayon au Pinceau 14 rue Martignac Miramont-de-Guyenne, 11 décembre 2023 18:00, Miramont-de-Guyenne.

Miramont-de-Guyenne,Lot-et-Garonne

Venez participer au vernissage de l’exposition de l’association Du Crayon au Pinceau et découvrez les œuvres de ses membres. L’exposition sera visible au mois de décembre uniquement pendant les horaires d’ouverture du centre multiculturel..

2023-12-11 fin : 2023-12-11 . EUR.

14 rue Martignac

Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come to the opening of the exhibition of the association Du Crayon au Pinceau and discover the works of its members. The exhibition will be visible in December only during the opening hours of the multicultural center.

Venga a la inauguración de la exposición de la asociación Du Crayon au Pinceau y descubra las obras de sus miembros. La exposición estará expuesta en diciembre sólo durante el horario de apertura del Centro Multicultural.

Nehmen Sie an der Vernissage der Ausstellung des Vereins Du Crayon au Pinceau teil und entdecken Sie die Werke seiner Mitglieder. Die Ausstellung wird im Dezember nur während der Öffnungszeiten des multikulturellen Zentrums zu sehen sein.

