Ciné-mômes – Zébulon et les médecins volants 14 Rue Martignac Miramont-de-Guyenne, 15 novembre 2023, Miramont-de-Guyenne.

Miramont-de-Guyenne,Lot-et-Garonne

Voici notre improbable équipe de médecins volants : Princesse Perle accompagnée de Messire Tagada et Zébulon le dragon. Ils soignent toutes sortes de créatures jusqu’au jour où la tempête les oblige à atterrir au château. Une princesse médecin ? Le roi ne l’entend pas de cette oreille….

2023-11-15 fin : 2023-11-15 . EUR.

14 Rue Martignac Centre Multiculturel

Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Meet our unlikely team of flying doctors: Princess Perle, accompanied by Messire Tagada and Zébulon the dragon. They treat all sorts of creatures until the day a storm forces them to land at the castle. A princess doctor? The king doesn’t see it that way…

Conoce a nuestro insólito equipo de médicos voladores: La princesa Perle acompañada por Messire Tagada y el dragón Zébulon. Tratan a todo tipo de criaturas hasta el día en que una tormenta les obliga a aterrizar en el castillo. ¿Una princesa médico? El rey no lo cree así…

Hier ist unser unwahrscheinliches Team von fliegenden Ärzten: Prinzessin Perle in Begleitung von Messire Tagada und Zebulon, dem Drachen. Sie heilen alle möglichen Kreaturen, bis sie eines Tages wegen eines Sturms im Schloss landen müssen. Eine Prinzessin als Ärztin? Der König ist nicht begeistert…

