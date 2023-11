Cinéma – Mystère à Venise 14 Rue Martignac Miramont-de-Guyenne, 11 novembre 2023, Miramont-de-Guyenne.

Miramont-de-Guyenne,Lot-et-Garonne

Venise, veille de la Toussaint, quelques années après la fin de la Seconde Guerre mondiale. C’est là que vit désormais le célèbre détective Hercule Poirot, aujourd’hui retraité. Après avoir consacré sa vie à élucider des crimes, il a renoncé à sa vocation d’enquêteur….

2023-11-11 fin : 2023-11-11 . EUR.

14 Rue Martignac Centre Multiculturel

Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Venice, All Hallows Eve, a few years after the end of the Second World War. This is the home of the famous detective Hercule Poirot, now retired. Having devoted his life to solving crimes, he has given up his vocation as an investigator…

Venecia, víspera de Todos los Santos, unos años después del final de la Segunda Guerra Mundial. Aquí vive el famoso detective Hércules Poirot, ya retirado. Tras dedicar su vida a resolver crímenes, ha renunciado a su vocación de investigador…

Venedig, am Vorabend von Allerheiligen, einige Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Hier lebt der berühmte Detektiv Hercule Poirot, der sich mittlerweile im Ruhestand befindet. Nachdem er sein Leben der Aufklärung von Verbrechen gewidmet hatte, gab er seine Berufung als Ermittler auf…

Mise à jour le 2023-10-23 par OT du Pays de Lauzun