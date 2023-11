Exposition – « Cité laïque » 14 Rue Martignac Miramont-de-Guyenne, 3 novembre 2023, Miramont-de-Guyenne.

Miramont-de-Guyenne,Lot-et-Garonne

Venez découvrir l’exposition « Cité laïque » en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement du Lot-et-Garonne. Elle sera visible tout le mois dnovembre pendant les horaires d’ouverture du Centre Multiculturel..

2023-11-03 fin : 2023-11-20 . EUR.

14 Rue Martignac Centre Multiculturel

Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the « Cité laïque » exhibition in partnership with the Ligue de l’Enseignement du Lot-et-Garonne. It will be on view throughout November during the Centre Multiculturel’s opening hours.

Venga a descubrir la exposición « Cité laïque » en colaboración con la Ligue de l’Enseignement du Lot-et-Garonne. Estará expuesta durante todo el mes de noviembre en el horario de apertura del Centre Multiculturel.

Besuchen Sie die Ausstellung « Cité laïque », die in Zusammenarbeit mit der Ligue de l’Enseignement du Lot-et-Garonne entstanden ist. Sie wird den ganzen Monat November über während der Öffnungszeiten des Multikulturellen Zentrums zu sehen sein.

Mise à jour le 2023-10-26 par OT du Pays de Lauzun