Ciné-mômes – Jardins enchantés 14 Rue Martignac Miramont-de-Guyenne, 25 octobre 2023, Miramont-de-Guyenne.

Miramont-de-Guyenne,Lot-et-Garonne

Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans le verger du roi se cachent des mondes merveilleux : jardins envoûtants et forêts foisonnantes révèlent souvent de magnifiques secrets… À l’abri des regards, les insectes, les oiseaux et même les enfants vivent des aventures extraordinaires !.

2023-10-25 fin : 2023-10-25 . EUR.

14 Rue Martignac Centre Multiculturel

Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



In a clearing, in the middle of the tall grass or in the king’s orchard, wonderful worlds are hidden: enchanting gardens and abundant forests often reveal magnificent secrets… Hidden from view, insects, birds and even children live extraordinary adventures!

En un claro, entre las altas hierbas o en el huerto del rey, se esconden mundos maravillosos: encantadores jardines y frondosos bosques revelan a menudo magníficos secretos… Ocultos a la vista, insectos, pájaros e incluso niños pueden vivir aventuras extraordinarias

Auf einer Lichtung, im hohen Gras oder im Obstgarten des Königs sind wunderbare Welten verborgen: Zauberhafte Gärten und üppige Wälder enthüllen oft wunderbare Geheimnisse… Im Verborgenen erleben Insekten, Vögel und sogar Kinder außergewöhnliche Abenteuer!

