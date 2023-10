Exposition de peintures et de mosaïques 14 rue Martignac Miramont-de-Guyenne, 11 octobre 2023, Miramont-de-Guyenne.

Miramont-de-Guyenne,Lot-et-Garonne

Venez nombreux découvrir l’exposition de peinture et mosaïque de l’association « La Ruche d’Entraide ». L’association a pour but de lutter contre l’isolement et l’exclusion sociale en proposant différentes activités dont la peinture et la mosaïque. L’exposition sera visible pour le mois d’octobre..

2023-10-11 fin : 2023-10-27 . EUR.

14 rue Martignac Centre multiculturel

Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the painting and mosaic exhibition of the association « La Ruche d’Entraide ». The association’s aim is to combat isolation and social exclusion by offering a range of activities, including painting and mosaics. The exhibition will be on view for the month of October.

Venga a descubrir la exposición de pintura y mosaicos organizada por la asociación « La Ruche d’Entraide ». La asociación pretende luchar contra el aislamiento y la exclusión social proponiendo diversas actividades, entre ellas la pintura y el mosaico. La exposición permanecerá abierta durante todo el mes de octubre.

Kommen Sie zahlreich und entdecken Sie die Mal- und Mosaikausstellung des Vereins « La Ruche d’Entraide » (Der Bienenstock der Hilfe). Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, gegen Isolation und soziale Ausgrenzung zu kämpfen, indem er verschiedene Aktivitäten anbietet, darunter Malerei und Mosaik. Die Ausstellung wird für den Monat Oktober zu sehen sein.

Mise à jour le 2023-10-02 par OT du Pays de Lauzun