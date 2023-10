Cinéma – En eaux très troubles 14 Rue Martignac Miramont-de-Guyenne, 7 octobre 2023, Miramont-de-Guyenne.

Miramont-de-Guyenne,Lot-et-Garonne

Cet été, préparez-vous à une décharge d’adrénaline avec EN EAUX TRÈS TROUBLES ! Film d’action survolté, ce deuxième opus plus gigantesque encore que le blockbuster de 2018 plonge le spectateur dans des eaux toujours plus profondes, où grouillent de redoutables mégalodons, et bien plus….

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . EUR.

14 Rue Martignac Centre Multiculturel

Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



This summer, get ready for an adrenaline rush with EN EAUX TRÈS TROUBLES! A supercharged action film, this second opus is even more gigantic than the 2018 blockbuster, plunging viewers into ever-deeper waters teeming with fearsome megalodons and much more?

¡Este verano, prepárate para un subidón de adrenalina con EN EAUX TRÈS TROUBLES! Una película de acción sobrealimentada, este segundo opus es aún más gigantesco que el éxito de taquilla de 2018, sumergiendo a los espectadores en aguas cada vez más profundas repletas de temibles megalodones y mucho más…

Bereiten Sie sich diesen Sommer auf einen Adrenalinstoß vor – mit EAUX TRÈS TROUBLES! Der zweite Teil des Actionfilms, der noch gigantischer ist als der Blockbuster von 2018, führt den Zuschauer in immer tiefere Gewässer, wo es von furchterregenden Megalodons wimmelt und vieles mehr

