Cinéma – Les Gardiens de la Galaxie volume 3 14 Rue Martignac Miramont-de-Guyenne, 15 juillet 2023, Miramont-de-Guyenne.

Miramont-de-Guyenne,Lot-et-Garonne

Notre bande de marginaux favorite a quelque peu changé. Peter Quill, qui pleure toujours la perte de Gamora, doit rassembler son équipe pour défendre l’univers et protéger l’un des siens. En cas d’échec, cette mission pourrait bien marquer la fin des Gardiens tels que nous les connaissons..

2023-07-15 fin : 2023-07-15 . EUR.

14 Rue Martignac Centre Multiculturel

Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Our favorite band of misfits has changed somewhat. Peter Quill, still mourning the loss of Gamora, must rally his team to defend the universe and protect one of his own. If he fails, this mission could well mark the end of the Guardians as we know them.

Nuestra banda favorita de inadaptados ha cambiado un poco. Peter Quill, aún de luto por la pérdida de Gamora, debe reunir a su equipo para defender el universo y proteger a uno de los suyos. Si fracasa, esta misión podría marcar el final de los Guardianes tal y como los conocemos.

Unsere liebste Gruppe von Außenseitern hat sich etwas verändert. Peter Quill, der immer noch um Gamora trauert, muss sein Team zusammenstellen, um das Universum zu verteidigen und einen seiner eigenen Leute zu beschützen. Sollte diese Mission scheitern, könnte sie das Ende der Guardians, wie wir sie kennen, bedeuten.

