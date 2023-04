Cinéma – Les Cyclades 14 Rue Martignac, 15 avril 2023, Miramont-de-Guyenne.

Adolescentes, Blandine et Magalie étaient inséparables. Les années ont passé et elles se sont perdues de vue. Alors que leurs chemins se croisent de nouveau, elles décident de faire ensemble le voyage dont elles ont toujours rêvé….

14 Rue Martignac Centre Multiculturel

Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



As teenagers, Blandine and Magalie were inseparable. The years passed and they lost sight of each other. As their paths cross again, they decide to take the trip they have always dreamed of…

De adolescentes, Blandine y Magalie eran inseparables. Los años pasaron y se perdieron de vista. Cuando sus caminos vuelven a cruzarse, deciden hacer el viaje con el que siempre habían soñado…

Als Teenager waren Blandine und Magalie unzertrennlich. Die Jahre vergingen und sie verloren sich aus den Augen. Als sich ihre Wege wieder kreuzen, beschließen sie, gemeinsam die Reise zu machen, von der sie schon immer geträumt haben…

