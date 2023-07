Exposition de peintures et sculptures de Monique Duran Fournier, Jana Kuzmi et Christine Bottereau 14 Rue Marius Monnet La Ciotat, 13 juillet 2023, La Ciotat.

La Ciotat,Bouches-du-Rhône

La galerie Les Toiles de Marianne vous informe d’une nouvelle exposition qui rassemblera les œuvres des artistes peintres Monique Duran Fournier et Jana Kuzmi et de la sculptrice Christine Bottereau..

2023-07-13 fin : 2023-08-10 . .

14 Rue Marius Monnet Les Toiles de Marianne

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Les Toiles de Marianne is pleased to announce a new exhibition featuring works by painters Monique Duran Fournier and Jana Kuzmi and sculptor Christine Bottereau.

Les Toiles de Marianne se complace en anunciar una nueva exposición con obras de las pintoras Monique Duran Fournier y Jana Kuzmi y de la escultora Christine Bottereau.

Die Galerie Les Toiles de Marianne informiert Sie über eine neue Ausstellung, die die Werke der Malerinnen Monique Duran Fournier und Jana Kuzmi sowie der Bildhauerin Christine Bottereau vereint.

Mise à jour le 2023-07-05 par Office de Tourisme de La Ciotat