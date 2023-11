« Jouons ensemble » 14 Rue Marcel Cachin Domérat, 15 novembre 2023, Domérat.

Domérat,Allier

L’équipe de la médiathèque vous donne rendez-vous pour jouer ensemble à des jeux de société qu’elle vous aura sélectionnés.

Thématique de cette séance :Folle Science Fiction..

14 Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris

Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The mediatheque team invites you to play selected board games together.

Theme for this session: Mad Science Fiction.

El equipo de la mediateca te invita a jugar con ellos a una selección de juegos de mesa.

Tema de esta sesión: Ciencia ficción loca.

Das Team der Mediathek lädt Sie ein, gemeinsam mit ihm ausgewählte Gesellschaftsspiele zu spielen.

Thema dieser Sitzung: Verrückte Science Fiction.

Mise à jour le 2023-11-02 par OTI Vallée du Coeur de France