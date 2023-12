Conférence « Le Haut-Karabakh replonge dans le silence. Les ressorts de la défaite arménienne » 14 rue Louis Gallet Valence, 1 décembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Après une offensive éclair des forces de l’Azerbaïdjan le 19 septembre dernier, la quasi-totalité des habitants de la république autoproclamée du Haut-Karabakh ont fui vers l’Arménie..

2023-12-19 18:30:00 fin : 2023-12-19 . .

14 rue Louis Gallet Centre du Patrimoine Arménien

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Following a lightning offensive by Azerbaijani forces on September 19, almost all the inhabitants of the self-proclaimed Nagorno-Karabakh republic fled to Armenia.

Tras una ofensiva relámpago de las fuerzas azerbaiyanas el 19 de septiembre, prácticamente todos los habitantes de la autoproclamada república de Nagorno Karabaj huyeron a Armenia.

Nach einer Blitzoffensive der aserbaidschanischen Streitkräfte am 19. September flohen fast alle Bewohner der selbsternannten Republik Berg-Karabach nach Armenien.

Mise à jour le 2023-11-28 par Valence Romans Tourisme