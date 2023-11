Visite-échange sur l »exposition « Battre le pavé des rues contre le racisme et pour l’égalité des droits » 14 rue Louis Gallet Valence, 10 décembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Autour d’archives inédites, en compagnie d’un guide, découvrez cette exposition qui revient sur l’essence même de ces mouvements de résistance non violents et amorce ainsi une réflexion sur le vivre ensemble..

2023-12-10 15:00:00 fin : 2023-12-10 . .

14 rue Louis Gallet Centre du Patrimoine Arménien

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



With the help of a guide, discover this exhibition which looks back at the very essence of these non-violent resistance movements, and thus initiates a reflection on living together.

Con la ayuda de un guía, descubra esta exposición, que repasa la esencia misma de estos movimientos de resistencia no violenta e inicia una reflexión sobre la convivencia.

Entdecken Sie diese Ausstellung, die anhand von unveröffentlichtem Archivmaterial und in Begleitung eines Führers auf das Wesen dieser gewaltlosen Widerstandsbewegungen eingeht und so eine Reflexion über das Zusammenleben anregt.

