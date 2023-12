Débat : « IVG d’hier, IVG d’aujourd’hui » 14 rue Louis Gallet Valence, 4 décembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Présence de professionnels médicaux, d’associations et de juristes.

Divers stands présents dans le hall.

Documents d’archives d’époque et d’aujourd’hui ..

2023-12-07 18:00:00 fin : 2023-12-07 21:00:00. .

14 rue Louis Gallet Centre du Patrimoine Arménien

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Medical professionals, associations and legal experts present.

Various stands in the hall.

Archival documents, past and present.

Profesionales médicos, asociaciones y abogados presentes.

Varios stands en la sala.

Documentos de archivo del pasado y del presente.

Präsenz von medizinischen Fachkräften, Verbänden und Juristen.

Verschiedene Stände in der Halle.

Archivmaterial von damals und heute .

Mise à jour le 2023-11-29 par Valence Romans Tourisme