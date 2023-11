Visite gourmande « Sur les pas des arméniens de Valence » 14 rue Louis Gallet Valence, 26 novembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Accompagnés d’un médiateur, partez sur les pas des Valentinois d’origine arménienne et découvrez leur histoire, à travers l’exposition permanente du Cpa..

2023-11-26 15:00:00 fin : 2023-11-26 . EUR.

14 rue Louis Gallet Centre du Patrimoine Arménien

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Accompanied by a mediator, follow in the footsteps of Valentinois of Armenian origin and discover their history through the Cpa’s permanent exhibition.

Acompañado por un intérprete, siga los pasos de los valentinos de origen armenio y descubra su historia a través de la exposición permanente del Cpa.

Begeben Sie sich in Begleitung eines Vermittlers auf die Spuren der Valentiner armenischer Herkunft und entdecken Sie ihre Geschichte in der Dauerausstellung des Cpa.

Mise à jour le 2023-11-18 par Valence Romans Tourisme