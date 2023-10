Conférence : La peur des autres – Essai sur l’indésidérabilité 14 rue Louis Gallet Valence, 14 novembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

La peur des autres – proches ou lointains – se transforme en repli sur soi et souvent en rejet. Plus encore, elle fonde des politiques..

14 rue Louis Gallet Centre du Patrimoine Arménien

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Fear of others – whether near or far – turns into withdrawal and often rejection. What’s more, it forms the basis of politics.

El miedo a los demás -cercanos o lejanos- se convierte en retraimiento y, a menudo, en rechazo. Es más, constituye la base de las políticas.

Die Angst vor anderen – ob nah oder fern – führt zu Rückzug und oft zu Ablehnung. Mehr noch, sie begründet Politik.

