Visite de l’exposition « Battre le pavé des rues contre le racisme et pour l’égalité des droits » 14 rue Louis Gallet Valence, 4 novembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

De la grève de la faim des travailleurs tunisiens dans les locaux de la paroisse Notre-Dame à Valence en décembre 1972, à la Marche pour l’égalité et contre le racisme qui fit étape dans plusieurs villes de la Drôme en octobre 1983,.

2023-11-04 15:00:00

14 rue Louis Gallet Centre du Patrimoine Arménien

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



From the hunger strike by Tunisian workers on the premises of the Notre-Dame parish in Valence in December 1972, to the March for Equality and Against Racism, which visited several towns in the Drôme in October 1983,

Desde la huelga de hambre de los obreros tunecinos en la parroquia de Notre-Dame de Valence en diciembre de 1972, hasta la Marcha por la Igualdad y contra el Racismo que recorrió varias ciudades de la Drôme en octubre de 1983,

Vom Hungerstreik tunesischer Arbeiter in den Räumen der Pfarrei Notre-Dame in Valence im Dezember 1972 bis zum Marsch für Gleichheit und gegen Rassismus, der im Oktober 1983 in mehreren Städten der Drôme Station machte,

