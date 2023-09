Visite guidée : « Toros et Valence » 14 rue Louis Gallet Valence, 28 octobre 2023, Valence.

Valence,Drôme

En hommage au grand sculpteur Toros, Le Cpa et le service Patrimoine-Pays d’art et d’histoire vous convient à une balade urbaine dans le cœur de Valence..

2023-10-28 14:30:00 fin : 2023-10-28 . EUR.

14 rue Louis Gallet Centre du Patrimoine Arménien

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



In tribute to the great sculptor Toros, the Cpa and the Patrimoine-Pays d?art et d?histoire department invite you on an urban stroll through the heart of Valence.

Como homenaje al gran escultor Toros, el Cpa y el Departamento de Patrimonio le invitan a dar un paseo por el corazón de Valence.

Zu Ehren des großen Bildhauers Toros laden Sie die Cpa und die Abteilung Kulturerbe-Kunst- und Geschichtsland zu einem Stadtspaziergang durch das Herz von Valence ein.

Mise à jour le 2023-09-14 par Valence Romans Tourisme