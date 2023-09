Table ronde : « Ils font entendre leur voix » 14 rue Louis Gallet Valence, 7 octobre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Table ronde – Les premières grèves de la faim de travailleurs sans papiers et la Marche de 1983 constituent deux temps forts de la mémoire collective des luttes des immigrés..

2023-10-07 15:00:00

14 rue Louis Gallet Centre du Patrimoine Arménien

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Round Table – The first hunger strikes by undocumented workers and the 1983 March are two key moments in the collective memory of immigrant struggles.

Mesa redonda – Las primeras huelgas de hambre de trabajadores sin papeles y la Marcha de 1983 son dos hitos en la memoria colectiva de las luchas de los inmigrantes.

Rundtischgespräch – Die ersten Hungerstreiks undokumentierter Arbeiter und der Marsch von 1983 sind zwei Höhepunkte im kollektiven Gedächtnis der Kämpfe von Immigranten.

