Exposition : Battre le pavé des rues, contre le racisme et pour l’égalité des droits 14 rue Louis Gallet Valence, 5 octobre 2023, Valence.

Valence,Drôme

De la grève de la faim des travailleurs sans papiers dans les locaux de la paroisse Notre-Dame en 1972 à Valence, à la Marche pour l’égalité et contre le racisme de 1983, Le Cpa met en lumière l’histoire d’une décennie méconnue..

2023-10-05 fin : 2023-12-17 . .

14 rue Louis Gallet Centre du Patrimoine Arménien

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



From the 1972 hunger strike by undocumented workers in the Notre-Dame parish in Valence, to the 1983 March for Equality and Against Racism, Le Cpa sheds light on the history of a little-known decade.

Desde la huelga de hambre de los trabajadores sin papeles de la parroquia de Notre-Dame de Valence en 1972 hasta la Marcha por la Igualdad y contra el Racismo de 1983, Le Cpa arroja luz sobre la historia de una década poco conocida.

Vom Hungerstreik der Arbeiter ohne Papiere in den Räumen der Pfarrei Notre-Dame 1972 in Valence bis zum Marsch für Gleichheit und gegen Rassismus 1983 beleuchtet Le Cpa die Geschichte eines unbekannten Jahrzehnts.

