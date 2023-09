Journées Européennes du Patrimoine au Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence, 16 septembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Cette 40ème édition met à l’honneur le patrimoine vivant. À cette occasion, Le Centre du Patrimoine Arménien revisite la tradition orale et vous invite à (re)découvrir ses espaces sous le prisme du conte ! Découvrez également nos expositions du moment..

2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

14 rue Louis Gallet Centre du Patrimoine Arménien

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



This 40th edition is a celebration of living heritage. To mark the occasion, the Armenian Heritage Centre is revisiting oral tradition, and invites you to (re)discover its spaces through the prism of storytelling! Discover also our current exhibitions.

Esta 40ª edición es una celebración del patrimonio vivo. Para celebrarlo, el Centro del Patrimonio Armenio revisita la tradición oral y le invita a (re)descubrir sus espacios a través del prisma de la narración Descubra también nuestras exposiciones actuales.

Diese 40. Ausgabe stellt das lebendige Kulturerbe in den Mittelpunkt. Aus diesem Anlass nimmt das Zentrum für armenisches Kulturerbe die mündliche Tradition wieder auf und lädt Sie ein, seine Räumlichkeiten durch das Prisma des Märchens (wieder) zu entdecken! Entdecken Sie auch unsere aktuellen Ausstellungen.

Mise à jour le 2023-09-11 par Valence Romans Tourisme