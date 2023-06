Atelier « Théâtre d’ombres » 14 rue Louis Gallet Valence, 17 août 2023, Valence.

Valence,Drôme

Au cœur du lointain Empire des Pachas Noirs vivait un peuple de magiciens aux mystérieux grenadiers d’or… Laissez-vous conter cette légende, puis imaginez votre propre récit à partir de décors et de personnages du théâtre d’ombres..

2023-08-17 à 15:00:00 ; fin : 2023-08-17 . EUR.

14 rue Louis Gallet Centre du Patrimoine Arménien

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



In the heart of the distant Empire of the Black Pachas lived a people of magicians with mysterious golden pomegranates… Let this legend be told to you, then imagine your own story using shadow theater sets and characters.

En el corazón del lejano Imperio de las Pachas Negras vivía un pueblo de magos con misteriosas granadas doradas… Deja que te cuenten esta leyenda y luego imagina tu propia historia utilizando decorados y personajes de teatro de sombras.

Im Herzen des fernen Reiches der Schwarzen Paschas lebte ein Volk von Magiern mit geheimnisvollen goldenen Granatäpfeln… Lassen Sie sich diese Legende erzählen und stellen Sie sich dann Ihre eigene Geschichte mithilfe von Kulissen und Figuren aus dem Schattentheater vor.

Mise à jour le 2023-06-07 par Valence Romans Tourisme